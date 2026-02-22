Dolar
logo
Kültür, Ramazan 2026

Maher Zain, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi

Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında başkentli sanatseverlerle bir araya geldi.

22.02.2026
Maher Zain, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

İlahi ve ezgi türündeki eserleriyle dünya genelinde geniş dinleyici kitlesine sahip olan Zain, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, ramazanın maneviyatını yansıtan repertuvarını sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Maher Zain konserine katılarak, ilahilere eşlik etti.

"Assalamu Alayka" gibi ilahilerin seslendirildiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.

