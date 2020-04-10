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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Kültür Sanat

Koronavirüs nedeniyle 4 ülke 'Uzak ama birlikte sanat' konseri düzenleyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile Sırbistan, İtalya ve Çin'den sanatçıların katılımıyla "Distan Together" (Uzak ama birlikte sanat) konseri düzenlenecek.

Mehmet Kumcağız   | 10.04.2020
Koronavirüs nedeniyle 4 ülke 'Uzak ama birlikte sanat' konseri düzenleyecek

Samsun

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye ile Sırbistan, İtalya ve Çin'den sanatçıların katılımıyla "Distan Together" (Uzak ama birlikte sanat) konseri düzenlenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesinden (SAMDOB) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'den SAMDOB korosu, Sırbistan Ulusal Operası, İtalya Benevento Filarmoni Orkestrası ve Çin'den katılım sağlayacak sanatçılardan oluşan koro, dünya uluslarını, sağlık çalışanlarını, yakınlarını kaybedenleri ve hala yaşam mücadelesi verenleri destekleme adına aynı anda sosyal medya üzerinden konser verecek.

Konserin orkestra şefliğini, 2020 yılı itibarıyla SAMDOB'da orkestra şefliği görevine başlayan İtalyan şef Andrea Solinas yapacak.

Konser, internet üzerinden 11 Nisan Cumartesi günü saat 21.30'da Sırbistan Ulusal Tiyatrosu Youtube kanalıyla aynı anda, SAMDOB Youtube kanalı ve Facebook hesabı üzerinden dört ülkede de canlı yayınlanacak.

Konserin dili ise "müzik" olarak belirlendi.


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