Politika, Ramazan 2026

Bakan Göktaş, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Maher Zain konserine katıldı ve bakanlığın standını inceledi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Bakan Göktaş, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine katıldı Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Maher Zain konserine ailesiyle birlikte katılan Bakan Göktaş, Zain'in sevilen eserlerine eşlik etti.

Göktaş, konserin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bakanlığın standını ve atölyeleri ziyaret etti, ailelerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Külliye'de Ramazan etkinliklerinin geleneksel hale gelmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğe ailesiyle birlikte katıldığını belirten Göktaş, "Maher Zain konserini dinledik. Burada hem büyüklerin hem küçüklerin ailece zaman geçirebileceği bir ortam oluştu. Milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bütün vatandaşlarımızın kendini iyi hissedebileceği, ramazanı keyifle yaşayacağı bir ortam oluştu. Hem büyüklerin hem küçüklerin söyleşilerle, konserlerle zaman geçirebileceği güzel bir alan var. Bugün de gerçekten ilgi oldukça fazla." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının standında "Ailemiz, Geleceğimiz" sloganıyla Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni tanıttıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak stantta, görme engellilere yönelik beyaz baston etkinlikleri, çocuklarımıza yönelik aile temalı farklı etkinliklerimiz var. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Külliye'de ramazanın tadı bir başka. Ramazanın tüm anlarıyla, tüm keyfiyle beraber yaşanabileceği, coşkuyla, şenlikle, maneviyatıyla gerçek manasında yaşanabileceği bir ortam oluştu. Vatandaşlarımızın ramazan ayını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

