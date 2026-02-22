Dolar
Gündem

Siber suçlarla mücadele operasyonları sonucu 324 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 324 şüpheliden 181'inin tutuklandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Siber suçlarla mücadele operasyonları sonucu 324 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova'da "nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. Bunlardan 181'i sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve "oltalama" siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, pos tefeciliği yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 şirket, bir futbol kulübü, 11 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve bir iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

