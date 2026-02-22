Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,973.40
BTC/USDT
67,863.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı

Hatay merkezli 8 ilde düzenlenen rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Salim Taş  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı

Hatay

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "rüşvet" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında Hatay, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 76 bin 985 dolar, 52 bin 130 avro, 87 bin 310 lira, 3 bin 100 riyal, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 4 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 340 fişek ele geçirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadeler ve dijital materyal incelemelerinde, şüphelilerin internet tabanlı iletişim araçları üzerinden gümrük memurlarının isimlerini kullanarak rüşvet pazarlığı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin rüşvet alışverişini yüz yüze ve elden gerçekleştirdikleri, 2026 yılı için talep edilen rüşvet miktarlarında artış yaptıkları ve toplanan rüşvet paralarının bir havuzda biriktirilerek memurlar arasında paylaştırıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı
Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AFAD akredite ekipleri ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'da iftar programında buluştu
Şanlıurfa'da 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı

Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı

Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı

Hatay kömbesi

Jandarmanın 5 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı

Jandarmanın 5 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Bakan Uraloğlu: Amanos Dağları'nın altından yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa ediyoruz

Bakan Uraloğlu: Amanos Dağları'nın altından yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa ediyoruz
Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen tekvandocu kardeşleri antrenör babaları çalıştırıyor

Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen tekvandocu kardeşleri antrenör babaları çalıştırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet