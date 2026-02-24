"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" sahnelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" çocuklarla buluştu.
Ankara
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, geleneksel gölge oyununun karakterleri Hacivat ile Karagöz, TRT Çocuk ekranlarında yer alan "Hay Hak" konseptiyle sahneye taşındı.
Gösteride, ramazana özgü kültürel unsurlar müzikal anlatımla izleyiciye sunuldu.
Etkinlikte ayrıca Etimesgut Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ortaoyunu sergilendi.
Öğrenciler, klasik ramazan eğlencelerinin temel unsurlarını güncel toplumsal konularla ele alarak eski ramazanların ruhunu sahneye yansıttı.
Öte yandan, çocuklar, sergi salonuna kurulan çeşitli atölye ve etkinlik alanlarında vakit geçirdi.
