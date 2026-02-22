Dolar
Kültür, Ramazan 2026

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Tozkoparan İskender" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Tozkoparan İskender" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu.

Betül Bilsel  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Tozkoparan İskender" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu Fotoğraf: Betül Abalı/AABetül Abalı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza günü etkinliği, "Tozkoparan İskender"i canlandıran Çağan Efe Ak, "Elif" karakterini canlandıran Leyla Kırşan, "Asya" karakterini canlandıran Tuana Naz Tiryaki, "Sinan" karakterini canlandıran Yağız Kılınç ve "Arda" karakterini canlandıran Deniz Erayvaz'ın katılımıyla gerçekleşti.

Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte oyuncular, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve hayranları için imza verdi.

