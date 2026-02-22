"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Tozkoparan İskender" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Tozkoparan İskender" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza günü etkinliği, "Tozkoparan İskender"i canlandıran Çağan Efe Ak, "Elif" karakterini canlandıran Leyla Kırşan, "Asya" karakterini canlandıran Tuana Naz Tiryaki, "Sinan" karakterini canlandıran Yağız Kılınç ve "Arda" karakterini canlandıran Deniz Erayvaz'ın katılımıyla gerçekleşti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte oyuncular, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve hayranları için imza verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.