Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,972.30
BTC/USDT
68,092.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu.

Şeyma Güven  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Taşacak Bu Deniz" dizisi imza günü etkinliği, "Esme" karakterini canlandıran Deniz Baysal, "Eleni" karakterini canlandıran Ava Yaman, "İso" karakterini canlandıran Erdem Şanlı, "Fadime" karakterini canlandıran Zeynep Atılgan ve "Şirin" karakterini canlandıran Gamze Süner Atay'ın katılımıyla gerçekleşti.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte oyuncular, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında MSB Mehteran Birliği Konseri düzenlendi
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında MSB Mehteran Birliği Konseri düzenlendi

"Külliyede Ramazan" etkinlikleri ikinci gününde yoğun katılımla devam etti

İletişim Başkanlığından "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

İletişim Başkanlığından "Külliye'de Ramazan" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet