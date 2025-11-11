Dolar
logo
Teknoloji

Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev

TİTRA Teknoloji ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı.

Göksel Yıldırım  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev

Ankara

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter için yeni sözleşme imzalandı.

TİTRA Teknoloji ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda güvenlik güçleri için yeni DUMRUL araçları temin edilecek.

Halihazırda güvenlik birimlerinin envanterinde yer alan ve operasyonel olarak kullanılan DUMRUL, söz konusu sözleşme kapsamında farklı bir kuvvete mevcut stoklardan sağlanacak.

DUMRUL, Türkiye'de üretilen ilk ve tek silahlı mini insansız helikopter olma özelliğini taşıyor.

Elektrik motoruyla çalışan sessiz bir helikopter olan DUMRUL, 81/60 milimetre havan, bombaatar veya METE Mini Füze ile silahlı olarak görev yapabiliyor.

Yakın mesafe gözetleme için tasarlanan DUMRUL, altına monte edilen bu silah sistemleri ve entegre görüntüleme kabiliyetleri ile hedefleri etkisiz hale getirebiliyor.

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen hava aracı, kısa menzilli operasyonlarda etkin silah kullanımı için tasarlandı.

