Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
İstanbul
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı