Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Hamdi Dindirek  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik

İstanbul

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

