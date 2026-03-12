Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andı.

Kaan Bozdoğan  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin ortak değerlerinin, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurunun en veciz nişanesi olan, milli mutabakat metnimiz olarak gördüğümüz İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, bu nadide hediyeyi bizlere armağan eden büyük mütefekkir, münevver ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ediyorum. İstiklalimizin olduğu kadar istikbalimizin de tapu senedi olan İstiklal Marşı'mızı kabul eden Meclis'imizin muhterem üyelerini de rahmetle ve minnetle anıyorum."

Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere bin yıldır cennet vatanı mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlere, tüm gazilere Cenabı Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, AK Parti Genel Başkanı olarak, hepsinden öte bu aziz ve asil milletin bir evladı olarak İstiklal Marşı'mıza da istiklalimize de son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı, bunları korumak için gerektiğinde göğsümüzü siper edeceğimizi bugün bir kez daha ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

