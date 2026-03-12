Dolar
44.11
Euro
51.07
Altın
5,177.22
ETH/USDT
2,044.30
BTC/USDT
69,816.00
BIST 100
13,215.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, İstanbul’da “COP31 Başkanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı”na katılıyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 18. puan mücadelesine çıkacak.

Süha Gür  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda

İstanbul

Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 17 maçta Fenerbahçe, 12 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 19 gol gördü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk maçı Fatih Karagümrük kazandı

İki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken bu müsabaka, iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.

Mithatpaşa Stadı'nda 12 Kasım 1959'da oynanan maçı kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken bu karşılaşmanın ardından oynanan 16 mücadelede Fenerbahçe kaybetmedi.

9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.

8 karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.

Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.

İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 8 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken iki ekibin en gollü mücadelesi, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında bulduğu golle 5-4 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: İstiklal Marşı, her dönemde milletimize yol gösteren bir istiklal manifestosudur
Mardin'de 3 kişilik ailenin ölümüne ilişkin soruşturmada komşuya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Türkiye'de son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı yaşandı
Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 10 yıl geçti
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının dördüncü duruşması başladı

Benzer haberler

Galatasaray, savunmadaki başarısıyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yürüyor

Galatasaray, savunmadaki başarısıyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yürüyor

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük deplasmanında
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4 maçla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4 maçla tamamlandı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet