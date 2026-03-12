Dolar
44.10
Euro
50.99
Altın
5,142.05
ETH/USDT
2,050.00
BTC/USDT
70,189.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4 maçla tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk maçlarında 4 karşılaşma oynandı.

Fatih Erel  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4 maçla tamamlandı

İstanbul

Alman ekibi Bayer Leverkusen konuk ettiği İngiliz temsilcisi Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fransız takımı Paris Saint-Germain sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi 5-2 yendi.

Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol takımı Real Madrid, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. İspanyol ekibinde Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Norveç ekibi Bodo/Glimt ağırladığı Portekiz temsilcisi Sporting'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla, son 16 turunda mücadele eden 6 İngiliz ekibi de ilk maçlarda galibiyet alamazken rövanşlar öncesinde 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile telefonda görüştü
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Üsküp'te iftar programı düzenledi
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4 maçla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4 maçla tamamlandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulundu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar: "(Trabzonspor karşılaşması) Zor bir maç bizi bekliyor

Barış Göktürk, Fenerbahçe'de 2027 yılı için adaylığını açıkladı

Barış Göktürk, Fenerbahçe'de 2027 yılı için adaylığını açıkladı
Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti

Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti
Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydin'dan Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydin'dan Trabzonspor maçı değerlendirmesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet