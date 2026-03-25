UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile İngiltere'nin Nottingham Forest takımı arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı cezası verdi.

Emre Aşıkçı  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

İstanbul

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile İngiltere'nin Nottingham Forest takımı arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında çıkan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Nottingham Forest'ın City Ground Stadı'nda oynanan karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçında deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fenerbahçe'nin stada verilen zarar nedeniyle 20 bin 500 avro para cezasına çarptırıldığı aktarılarak, "Fenerbahçe taraftarının neden olduğu zararların (hasar gören koltukların bedelini) tazmin edilmesi için bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçilmesi kararlaştırıldı." denildi.

