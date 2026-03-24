Spor, Futbol

Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında 5 takımla yer alacak

Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 5 takımla mücadele edecek.

Bozhan Memiş  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında 5 takımla yer alacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA Konferans Ligi'nde 1 Türk takımı yer alacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılacak, ligi ikinci sırada bitiren ekip ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

Süper Lig dördüncüsü ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, lig dördüncüsü ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan ekip ligi üçüncü sırada bitirirse, lig dördüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak. Şayet Türkiye Kupası'nı kazanan takım Süper Lig'i dördüncü tamamlarsa, ligi üçüncü sırada bitiren ekip UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan, ligi beşinci bitiren ekip de UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

