Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik mesajları
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'ye tebrik mesajları yayımlandı.
Ankara
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "2025 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Sarı-lacivertli ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu sene yeni formatıyla bize büyük heyecan yaşatan, dörtlü final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'a da teşekkürlerimi sunuyorum."