TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak "Milletimizin sağlığı için verdiğiniz emeğin ve gösterdiğiniz gayretin kıymeti, her zaman gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptir. Her birinize emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kemal Karadağ  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, insan hayatına dokunan, en zor anlarda umut olan, şifa için büyük bir adanmışlıkla çalışan sağlık çalışanlarının bilgi, sabır ve merhametiyle her zaman milletin en büyük güvencelerinden biri olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının, salgınlarda, afetlerde ve zorlu süreçlerde gösterdiği fedakarlığın yalnızca bir mesleğin değil, aynı zamanda büyük bir insanlık görevinin en güzel örneği olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milletimizin sağlığı için verdiğiniz emeğin ve gösterdiğiniz gayretin kıymeti, her zaman gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptir. Her birinize gönülden teşekkür ediyor, emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Böylesine anlamlı bir günde, sağlıklı bir toplum için büyük bir sorumlulukla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Huzur ve güven içinde bir coğrafya, bir bölge istiyoruz
Başkentte Terörsüz Türkiye Platformunca iftar programı düzenlendi
İletişim Başkanı Duran: Bilgileri ve adanmışlıklarıyla şifa için emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz
Kuraklıkla suyu çekilen Türkmenli Göleti yağışlarla yeniden dolmaya başladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Fransız mevkidaşı Orgeneral Mandon ile telefonda görüştü

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur

