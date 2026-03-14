TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak "Milletimizin sağlığı için verdiğiniz emeğin ve gösterdiğiniz gayretin kıymeti, her zaman gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptir. Her birinize emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum" dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, insan hayatına dokunan, en zor anlarda umut olan, şifa için büyük bir adanmışlıkla çalışan sağlık çalışanlarının bilgi, sabır ve merhametiyle her zaman milletin en büyük güvencelerinden biri olduğunu vurguladı.
Sağlık çalışanlarının, salgınlarda, afetlerde ve zorlu süreçlerde gösterdiği fedakarlığın yalnızca bir mesleğin değil, aynı zamanda büyük bir insanlık görevinin en güzel örneği olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Milletimizin sağlığı için verdiğiniz emeğin ve gösterdiğiniz gayretin kıymeti, her zaman gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptir. Her birinize gönülden teşekkür ediyor, emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Böylesine anlamlı bir günde, sağlıklı bir toplum için büyük bir sorumlulukla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."