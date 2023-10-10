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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’nda konuşuyor.
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Politika, İsrail-Filistin çatışması

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (İsrail-Filistin çatışması) Uluslararası camia sorumluluklarını yerine getirmeli

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin, "Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Ferdi Türkten  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (İsrail-Filistin çatışması) Uluslararası camia sorumluluklarını yerine getirmeli

Ankara

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(İsrail-Filistin) Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

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