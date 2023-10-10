TBMM Başkanı Kurtulmuş: (İsrail-Filistin çatışması) Uluslararası camia sorumluluklarını yerine getirmeli
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin, "Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz" dedi.
Ankara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(İsrail-Filistin) Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.