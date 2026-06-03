AB'li Temsilci'ye göre, yasa dışı yerleşim faaliyetleri Filistin'in coğrafi bütünlüğünü tehdit ediyor Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilcisi Alexandre Stutzmann, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını belirtti.

Stutzmann, Doğu Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer bedevi köyüne düzenlenen diplomatik ziyaret sırasında AA muhabirine konuştu.

Tehdit altındaki bölge sakinleriyle dayanışma göstermek amacıyla köyü ziyaret ettiklerini söyleyen Stutzmann, Filistin toprakları gasbedilerek oluşturulan yerleşim birimlerini yasa dışı kabul ettiklerini, Batı Şeria'yı ikiye ayıracağı gerekçesiyle "E1" projesine de karşı çıktıklarını ifade etti.

AB'nin yerleşim faaliyetlerine karşı tutumunu "kararlılıkla" sürdürdüğünü aktaran Stutzmann, "E1" yerleşim projesinin uygulanmasının Batı Şeria'yı ikiye böleceğini ve gelecekte kurulacak Filistin Devleti'nin coğrafi bütünlüğünü zayıflatacağını kaydetti.

Stutzmann, projenin durdurulması gerektiğini vurgulayarak, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da projeye karşı AB ile aynı tutumu paylaştığını dile getirdi.

Avrupa Birliğinin yerleşimlerden gelen ürünlere yönelik ilave ticari kısıtlamalar getirilmesini değerlendirdiğini açıklayan Stutzman, AB'nin son dönemde yerleşim yerlerindeki faaliyetleri yakından takip ettiğini aktardı.

Stutzmann, AB'nin İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ettiğini belirterek, bu yerleşimlere ayrıcalık tanınmaması ve İsrail'in bir parçası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin kısa süre önce Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki tahliye ve yıkımlarla ilgili 22 Avrupa ülkesinin katılımıyla ortak açıklama yayımladığını hatırlatan Stutzmann, yerleşim faaliyetleri dosyasının AB gündeminde giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in saha araştırmaları direktörü Kerim Cibran da Han el-Ahmer'e yapılan ziyaretin, bölge sakinlerinin zorla yerinden edilmesini önlemeye yönelik uluslararası desteği harekete geçirme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Cibran, uluslararası toplumun 2018 yılında Han el-Ahmer'in tahliye edilmesini engellemede rol oynadığını belirterek, bölgedeki bedevi topluluklarını korumaya yönelik uluslararası çabaların yeniden canlandırılması gerektiğini kaydetti.

Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'de yaklaşık 180 Filistinli yaşıyor. İsrail Yüksek Mahkemesi 2018 yılında köyün yıkımına izin vermiş ancak uluslararası baskılar nedeniyle karar uygulanmamıştı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in mayıs ayında Han el-Ahmer'in tahliye edilmesi yönünde talimat verdiği bildirilmişti.

Fotoğraf : Issam Rimawi/AA

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria’daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.