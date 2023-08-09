TBMM Başkanı Kurtulmuş Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.
Numan Kurtulmuş, "Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle telin ediyoruz. İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir. İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.