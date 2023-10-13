TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz
Ankara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Yasa dışı yerleşimcilerin mülk gaspları ve kutsal mekanlara saldırılar asla kabul edilemez." dedi.
Kurtulmuş, "(İsrail-Filistin çatışması) Sivillere karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz. Siviller arasında hiyerarşi yaratılması ırkçılık ve ayrımcılığın yeni tezahürüdür." diye konuştu.
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