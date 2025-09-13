Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hayber Pahtunva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde gerçekleşen olayda 12 asker hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.