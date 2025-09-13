Dolar
Gündem

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Muhammet Tarhan  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hayber Pahtunva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde gerçekleşen olayda 12 asker hayatını kaybetmişti.

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı
