Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,632.00
BTC/USDT
115,275.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı kaleci Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Kadıköy'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

Kadıköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait şantiyedeki borunun patlaması nedeniyle yandaki alışveriş merkezinin otoparkını su bastı.

Adem Koç  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Kadıköy'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

Acıbadem Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde, İSKİ'ye ait bir şantiyede kazı çalışması sırasında ana isale hattındaki boru patladı.

Tazyikli şekilde etrafa yayılan su, şantiyenin yanındaki alışveriş merkezinin otoparkına giden yol üzerinden akarak, otoparka yöneldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Otoparkı su basarken olay yerine İSKİ ekipleri yönlendirildi.

Çalışmaların ardından suyun akışı kesildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Su borusunun patlaması sonrasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı
Kadıköy'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı
STK'ler ve Üsküdar esnafından Gazze için Hayır Çarşısı etkinliği

Benzer haberler

Kadıköy'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

Kadıköy'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet