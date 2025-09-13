Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,660.80
BTC/USDT
115,957.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patrik Giannopoulos, kabul sonunda hediyeleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti
İletişim Başkanı Duran'dan Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu
Kadıköy'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç vefat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatı yapıldı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet