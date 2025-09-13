Dolar
Galatasaraylı kaleci Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu.

Muharrem Cin  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu Fotoğraf: Muharrem Cin / AA

Kütahya

Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e (26) çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yeşil'in olay yerinde şehit olduğunu belirledi.

Şehidin cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Yeşil'in eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu ve 3 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Bu arada, yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Rukiye ile çocukları Ruveyda ve İsmail D. ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

