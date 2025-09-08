Dolar
41.27
Euro
48.38
Altın
3,591.40
ETH/USDT
4,294.10
BTC/USDT
110,957.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov Kütahya'da konser verdi

Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, 744. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'nde konser verdi.

Serdar Yiğit  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov Kütahya'da konser verdi Fotoğraf: Serdar Yiğit - AA

Kütahya

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve "Devlet Ana" olarak bilinen Hayme Ana'nın kabrinin bulunduğu Çarşamba köyünde düzenlenen 744. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde, Sultanbekov, sevilen eserlerini seslendirdi.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, en bilinen eseri "Dombıra"yı istek üzerine iki kez seslendirdi. Dinleyiciler de şarkıya hep bir ağızdan eşlik ederek konser alanında coşkulu anlar yaşattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Arslanbek Sultanbekov, AA muhabirine, Domaniç'te konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk dünyasında birçok yerde konser verdiğini hatırlatan sanatçı Sultanbekov, şöyle konuştu:

"Bugün burada ayrı bir heyecan yaşadım. Bu kadar milletini ve devletini seveni bir arada görmek beni çok mutlu etti. Biz aynı milletiz, dinimiz bir. Ecdadımız sayesinde buradayız, biz de onların çocukları olarak bu etkinliklere devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam ederiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Türkiye ve dünya gündemi
Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov Kütahya'da konser verdi

Dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov Kütahya'da konser verdi

Kütahyalı çift, geçimini 20 yıldır balık ve kerevit avcılığıyla sağlıyor

Bağırsak hastalıklarının tedavisi için Kütahya'da bor mineralli ürün geliştirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet