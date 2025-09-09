Gümrük muhafaza ekipleri 757 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarındaki iki operasyonda, toplamda 757 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucuya el koydu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
Gümrükler muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.
