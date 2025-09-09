Dolar
41.28
Euro
48.58
Altın
3,646.82
ETH/USDT
4,359.50
BTC/USDT
113,067.00
BIST 100
10,479.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gümrük muhafaza ekipleri 757 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarındaki iki operasyonda, toplamda 757 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucuya el koydu.

Seda Tolmaç  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Gümrük muhafaza ekipleri 757 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Gümrükler muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı
Gümrük muhafaza ekipleri 757 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi
İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Gümrük muhafaza ekipleri 757 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

Gümrük muhafaza ekipleri 757 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

İstanbul'daki operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet