Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,269.60
BTC/USDT
110,198.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İspanya Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamlıyor
logo
Gündem

Mersin'de şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar (28), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

İzzet Mazı, Sinan Doruk  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Mersin'de şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Kahramanmaraş

Mersin'de atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis Karapınar'ın naaşı, Mersin'de düzenlenen törenin ardından hava yoluyla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burada anne Fatma Karapınar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Hicabi Aytemür, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babasından 7 yıl sonra aynı kentte şehit oldu

Şehidin babası özel harekat polisi Ali Karapınar da 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar, son yolculuğuna uğurlandı
Başkentte sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan yeni valilik binasının açılış törenine katıldı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının 1. yılında anıldı

Benzer haberler

Mersin'de şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl önce şehit olan Piyade Er Yılmaz'ın ailesiyle telefonda görüştü

16 yaşındaki milli para atıcı hedefi ıskalamıyor

16 yaşındaki milli para atıcı hedefi ıskalamıyor
Kahramanmaraş'ta Sigara Bırakma Polikliniğinde yüzde 70 başarı sağlandı

Kahramanmaraş'ta Sigara Bırakma Polikliniğinde yüzde 70 başarı sağlandı
Kahramanmaraş'ta depremzede besicilere yapılan 537 ahır yıl içinde teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta depremzede besicilere yapılan 537 ahır yıl içinde teslim edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet