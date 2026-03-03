İran basını: ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamaney, Meşhed'de toprağa verilecek
ABD-İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesinin Meşhed'de toprağa verileceği bildirildi.
Ankara
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.
Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.
İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.
İran'da "gıyaben" toplanan Uzmanlar Meclisi, kısa süre sonra seçimleri tamamlayarak yeni lideri açıklayacak
Yarı resmi Fars Haber Ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Uzmanlar Meclisi, güvenlik endişeleri ve temsilcilerin can güvenliğini korumak amacıyla toplantılarını gıyaben ve farklı bir oylama yöntemiyle gerçekleştiriyor.
Görüşmelerin süratle yürütüldüğü ve bazı üyelerin gelecekteki liderin "çok hızlı bir şekilde" seçileceğini bildirdiği belirtildi.
Haberde, seçimlerin kısa süre sonra tamamlanarak yeni liderin açıklanacağı kaydedildi.