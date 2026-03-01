Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
2,016.00
BTC/USDT
67,021.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerden bazıları Tel Aviv’i vurdu. Olay yerinden yayındayız.
logo
Dünya

Hamaney’in ardından İran’ın yeni liderliği için bazı isimler gündeme geldi

İran lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında ölmesinin ardından ülkenin yeni liderinin kim olacağı konusunda birden fazla aday öne çıkıyor.

Muhammed Semiz  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Hamaney’in ardından İran’ın yeni liderliği için bazı isimler gündeme geldi Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh/AA

Trablus

Yeni lider belirlenene kadar bu görevi 3 kişilik bir konsey geçici olarak devraldı. Konseyde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi bulunuyor.

İran’ın yeni liderini din adamlarından oluşan İran Uzmanlar Meclisi belirleyecek.

Hamaney, ölümünden önce halefi için herhangi bir isme işaret etmemişti.

AA muhabiri, Hamaney’in ardından bu görevi devralabileceği yönünde ülkedeki açık kaynaklarda isimleri gündeme gelen muhtemel adayları derledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney

Adaylar arasında Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in ismi öne çıkıyor. 57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı’na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.

ABD Hazine Bakanlığı, 2019’da Mücteba Hamaney’i, herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen İran yönetimini temsil ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei

Uluslararası hukuk alanında yüksek lisans derecesi bulunan Ejei, Yargı Erki Başkanlığının yanı sıra Uzmanlar Meclisi üyesi olarak da görev yapıyor.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın başkanlığı döneminde, 2005-2009 yılları arasında İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Bakanı olarak çalıştı.

Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi

İran’da önde gelen bir din adamı olan Arafi, Uzmanlar Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi olarak görev yapıyor.

Yeni lider seçilene kadar bu görevi geçici yürütecek konseyin de bir üyesi olan Arafi, El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Rektörü, Kum Medresesi Başkanı ve Cuma Namazı İmamlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

Uzmanlar Meclisi Üyesi Sadık Laricani

Yeni İran lideri olarak seçilecek isimler arasında öne çıkan bir diğer isin Laricani, Hamaney’in 2009’da İran Başyargıcı olarak atamasının ardından bu görevi 10 yıl yürüttü.

Necef doğumlu Laricani, 1989’dan bu yana İran’ın liderini seçmek ve performansını denetlemekle görevli en üst anayasal organ olan Uzmanlar Meclisi üyeliğine iki kez seçildi.

Uzmanlar Meclisi Üyesi Nuri Hamedani

İran’ın en önde gelen din alimlerinden biri olarak görülen Hamedani, Kum Medresesi’nde Allama Tabatabai ve Ruhullah Humeyni gibi isimlerden ders aldı.

Hamedani, eski İran rejimi döneminde Şah karşıtı faaliyetleri nedeniyle SAVAK güçleri tarafından birkaç kez tutuklanmıştı. Şu anda Kum’da yaşıyor ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
DMM, "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü
Yurtta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
DMM "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi

İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi

Hamaney’in ardından İran’ın yeni liderliği için bazı isimler gündeme geldi

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan İran'a yönelik saldırılara karşı uluslararası tepki çağrısı

İngiltere, İran'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs Rum kesimine doğru iki füze fırlattığını bildirdi

İngiltere, İran'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs Rum kesimine doğru iki füze fırlattığını bildirdi
UAEA Yönetim Kurulu, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yarın toplanacak

UAEA Yönetim Kurulu, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yarın toplanacak
Pakistan'da bir grup gösterici, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştı

Pakistan'da bir grup gösterici, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet