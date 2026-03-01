Dolar
Dünya

UAEA Yönetim Kurulu, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yarın toplanacak

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun, yarın ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin toplanacağı bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinin, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına dair UAEA Yönetim Kurulundan toplantı talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, UAEA Yönetim Kurulunun, yarın olağan oturumdan önce konuya ilişkin toplantı düzenleyeceği duyuruldu.

İran'ın BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rıza Necefi de dün, ABD ile İsrail'in ülkesine düzenlediği saldırıların ardından UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye mektup göndermişti.

Mektupta, UAEA Yönetim Kurulunun acil olağanüstü toplantıya çağrılması talep edilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

