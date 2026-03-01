Dolar
Dünya

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan İran'a yönelik saldırılara karşı uluslararası tepki çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, uluslararası topluma tek taraflı eylemelere ortak tepki gösterme çağrısında bulundu.

Emre Aytekin  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede ABD ve İsrail'in, müzakereler sürerken İran'a saldırmasının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini kaydederek, "Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in eylemlerinin ardından çatışmanın Körfez bölgesine sıçradığı ve Orta Doğu'daki durumun tehlikeli bir uçuruma sürüklendiğine dikkati çeken Vang, Çin'in bu durumdan endişeli olduğunu ifade etti.

Vang, Çatışmanın yayılması ve gerilimin kontrol edilemeyecek bir noktaya tırmanmasının önüne geçmek için askeri eylemlerin derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

"Uluslararası toplum açık ve kati bir ses çıkarmalı"

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ülkelerini savunduğunu ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktığını ifade eden Vang, diyaloğa ve müzakerelere dönüşün gerekli olduğunu vurguladı.

Vang, tüm tarafların barışı savunması ve diğerlerini diyalog ve müzakere yoluna dönmeye teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Tek taraflı eylemlere karşı ortak bir tepkinin gerektiğini hatırlatan Vang, "BM Güvenlik Konseyinin onayını almadan egemen ülkelere saldırmak, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan barışın temelinin altını oyuyor. Uluslararası toplum dünyanın orman kanununa dönüşüne karşı çıkan açık ve kati bir ses çıkarmalı." ifadelerini kullandı.

Rus Bakan Lavrov da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının Orta Doğu'nun istikrarına büyük zarar verdiğini, Rusya'nın Çin ile bu konuda aynı pozisyonu paylaştığını, iletişim ve eşgüdümü güçlendirerek, BM ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi platformlarda açık bir mesaj vererek savaşın durdurulması ve diplomatik müzakere sürecine dönülmesi çağrısı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

