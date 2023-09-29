Dolar
27.41
Euro
28.98
Altın
1,849.20
ETH/USDT
1,664.20
BTC/USDT
26,924.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı O Fearfhail ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearfhail ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı O Fearfhail ile görüştü

Dublin

İrlanda Parlamento Binası’nda gerçekleşen görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nın önemli bir konu etrafında organize edildiğini ve olumlu neticeler oluşturacağını düşündüğünü belirtti.

Türkiye-İrlanda ilişkilerinin olumlu bir seyirde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, ekonomi ve turizm alanındaki ilişkileri daha da artırmak için parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak, iki ülke arasındaki ilişkinin daha da ilerletilmesi için gayret sarf etmeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye’nin AB üyeliği konusunda ciddi olduğunu, bunu bir stratejik hedef olarak önüne koyduğunu aktaran Kurtulmuş, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin İrlanda’nın Türkiye’ye verdiği desteğin artarak devam etmesini istedi.

Türkiye ve AB arasında zaman zaman karşılaşılan sorunların önemli bir kısmının nedeninin AB’de, Türkiye’ye karşı uygulanan çifte standart ve haksız uygulamalar olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin, bu çifte standardı ve ön yargıyı kaldırmak için samimi olarak gayret sarf ettiğini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

İrlanda İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret

Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin’deki İslam Kültür Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, merkezde kıldığı cuma namazının ardından Dublin’deki Müslümanlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Merkezin Genel Müdürü Ahmed Hasain’den faaliyetler hakkında bilgi alan Kurtulmuş, çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e katılacağını açıklayan Elon Musk'a mesaj: Büyük memnuniyet duyacağız
İçişleri Bakanlığı'nda Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Kalp Günü için ışıklandırıldı
Malatya'da 13 katlı ağır hasarlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı milletvekili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı O Fearfhail ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı O Fearfhail ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Irkçılık ve dini nefret temelindeki eylemlere sessiz kalınması doğru değil

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Senato Başkanı Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Ohana ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil Rum tarafıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil Rum tarafıdır
TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO PA Başkanı Garriaud-Maylam ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO PA Başkanı Garriaud-Maylam ile görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu KKTC'li mevkidaşı Arıklı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu KKTC'li mevkidaşı Arıklı ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet