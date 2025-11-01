Dolar
Gündem

İletişim Başkanı Duran, Gazze'de görev yapan gazetecilerle görüştü

İletişim Başkanı Duran, Gazze'de görev yapan gazeteciler Sami Shehada, Sami Barhoom, Wael Dahdouh, Mahmoud Nizar Alsaadawi ve Mücahit Aydemir ile bir araya geldi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
İletişim Başkanı Duran, Gazze'de görev yapan gazetecilerle görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de görev yapan gazetecilerle TRT World Forum kapsamında İstanbul'da görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşanan gelişmeleri tüm zorluklara rağmen uluslararası kamuoyuna aktarmak için gösterdikleri gayret, hakikatin izini sürmenin ne kadar önemli ve onurlu bir sorumluluk olduğunu ortaya koymaktadır. Zor şartlar altında görevlerini ifa eden kıymetli gazetecilerimizin cesareti ve fedakarlığı, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. Onların tanıklıkları, tarihin hafızasında daima yerini koruyacaktır."

