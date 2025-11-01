Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ile TRT World Forum kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler çerçevesinde, medya ve iletişim alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Dezenformasyonla mücadele, bölgesel istikrar ve Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için ortak adımları ele aldık. Tarihsel bağlarımız ve ortak geçmişimiz, Suriye halkıyla dayanışmamızın en güçlü dayanağıdır. Bu anlayışla işbirliklerimizi derinleştirerek ortak geleceğimizi inşa etmeye kararlıyız."
