Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı kapsamında temaslarda bulunuyor
Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile İstanbul'da görüştü.
Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi öngörülen toplantıya, Bayramov'un yanı sıraKazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak.
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız ve Özbek mevkidaşları ile İstanbul'da görüştü
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı kapsamında Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ve Özbek mevkidaşı Bahtiyor Saidov ile İstanbul'da görüştü.
Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi öngörülen toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak.