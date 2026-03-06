Azerbaycan, İran'daki diplomatik misyonunu tahliye edecek
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu personelinin tahliye edileceğini bildirdi.
Bakü
Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.
- Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırısı
- İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı
Bakan Bayramov, "Güvenlik nedeniyle İran'daki diplomatik misyonumuzun tam tahliyesi hususunda karar alındı. Tahran Büyükelçiliğimiz ve Tebriz Başkonsolosluğumuz personeli tahliye edilecek. İnsanlarımızın hayatını riske atamayız." ifadelerini kullandı.
İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarına da değinen Bayramov, "İran, konunun araştırılacağını vadetti. Araştırmanın sonucu bekleyeceğiz, buna göre adım atacağız." dedi.
Nahçıvan'a İHA saldırısı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.
İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.