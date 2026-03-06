Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir Filistinlinin 150 büyükbaş hayvanını çaldı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında Filistinlilere ait 150 büyükbaş hayvanı çaldı.
İstanbul/Ramallah
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Tubas'ta yasa dışı yerleşim dosyalarını takip eden Filistinli yetkili Mutaz Bişarat, konuya ilişkin bilgi verdi.
Bişarat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Tubas'ın doğusunda bulunan el-Akabe köyünde Ahmed Ahmedeyn Hüseyin Cabir isimli Filistinlinin yaklaşık 150 büyükbaş hayvanını çaldığını söyledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Filistinliler, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistin halkını yerinden etmek için saldırılar düzenlediğini, geçim kaynaklarını hedef aldığını ve hayatı yaşanmaz hale getiren eylemlerde bulunduğunu söylüyor.
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistinli Esirler Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Cenin, Nablus, Eriha ve Beytüllahim kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.
İsrail askeri araçlarının söz konusu kentlerde çeşitli noktalarda konuşlandığı, giriş çıkışları kontrol ettiği aktarıldı.
İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği, baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.
Batı Şeria'da artan saldırılar
Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.
Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.
Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.
İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1120'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.