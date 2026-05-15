Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının KKTC ile ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının, KKTC ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar;

Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına, 115 yıl sonra şimdi bizlerin 'dijital vizyonda birlik' ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.

Siber güvenlik, bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.

Müteakip dönem başkanlığımız sırasında TDT bünyesinde siber güvenlik alanındaki eş güdüm ve işbirliğini daha ileri taşımayı hedefliyoruz.

Ortak dilimizin zenginliğini, dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli, benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur."