Kartal'da kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Kartal'da, kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edildi.
İstanbul
Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 17 daireli 4 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine binaya polis, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bazı eşyalarını alarak binayı boşalttı.
İncelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi.
Binanın çevresi şerit çekilerek kapatılırken, detaylı incelemeler yarın yapılacak.