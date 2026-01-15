Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin engellediği sivillerin Deyr Hafir'den kaçışı sürüyor
Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin engellemeleri nedeniyle sivillerin Fırat Nehri'nin batısında işgal altındaki bölgelerden biri olan Deyr Hafir'den kaçışı devam ediyor.
Halep
Suriye ordusunun, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikamet eden sivillerin tahliyesi için devreye soktuğu insani koridor, bu sabah açıldı.
Geçici olarak tahliye edilmek isteyen binlerce sivil, sabahın erken saatlerinde YPG/SDG'nin işgalindeki Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir bölgesinde yollara düştü.
Öte yandan Suriye ordusunun olası operasyonunda sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak isteyen terör örgütü, bölge halkının tahliyesini engelliyor.
Terör örgütü mensuplarının, sivillerin tahliyesini engellemek için insani koridor olarak Deyr Hafir bölgesiyle Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 kara yolunun birçok bölgesini beton bloklarla kapattığı görüldü.
Ayrıca M15 kara yolunun birçok yerinin el yapımı patlayıcılarla tuzaklandığı bildiriliyor. Hal böyle olunca tahliye edilmek isteyen binlerce sivil yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.
Geçici olarak tahliye olup güvenli bölgelere geçmek isteyen siviller, M15'teki birçok yolun kapatılması nedeniyle farklı rotalara yönelmek zorunda kaldı.
Sivillerin güvenli bölgelere geçmek için kullandığı güzergahlardan biri de Deyr Hafir'in kuzeyindeki Harmel İmam Köyü oldu.
AA ekibi, Harmel İmam Köyü'nde Suriyeli sivillerin geçici olarak güvenli bölgelere tahliyesini görüntüledi.
Köyün yakınından geçen nehirdeki köprünün bir kısmının terör örgütü tarafından daha önce patlatılması nedeniyle çocuklar ve yaşlılar karşıya geçmekte zorlandı.
Sabah erken saatlerden itibaren yaya olarak bölgeye gelen siviller, hem çok sayıda kişinin buraya akın etmesi hem de köprünün bir kısmının yıkık olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.
Aralarında çok sayıda kadın, yaşlı ve çocuğun da olduğu sivillerin yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile güvenli bölgeye geçmek için uğraş verdiği görüldü.
Bölgede zor da olsa tahliyeler sürerken terör örgütünün engellemeleri nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında başta Deyr Hafir olmak üzere işgal altındaki bölgelerde hâlâ binlerce sivilin sıkıştığı belirtiliyor.
Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan gerçekleştirmesi nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.
Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere işgal altındaki bölgelerde yer alan sivillerin tahliyesi için Suriye ordusu bölgede insani koridor açma kararı almıştı.
Halep Valisi, terör örgütü PYD/SDG'nin Deyr Hafir'den çıkmak isteyen sivillerin çevresine ateş açtığını söyledi
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan açıklamasında Halep İli Valisi Azzam el-Garip, terör örgütü PYD/SDG'nin sivil halka yönelik işlediği suçları ve sivillerin Halep'in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinden Suriye ordusu tarafından ilan edilen güvenli geçişten geçmelerini engelleme girişimlerini en güçlü şekilde kınadığını kaydetti.
Garip, PYD/SDG mensuplarının Deyr Hafir'den çıkmak isteyen sivilleri engellemek için sivil halkın çevresine ve havaya ateş açtığını, bu suçun özellikle sivillerin korunmasını garanti eden uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu aktardı.
Halep Valiliğinin halkın emniyetini sağlamak için tüm tedbirleri almaya çalıştığını belirten Garip, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ihlallerden SDG'yi tamamen sorumlu tutuyoruz. Uluslararası toplumu, insani yardım ve insan hakları örgütlerini sorumluluklarını üstlenmeye ve bu uygulamaları durdurmak, sivillerin herhangi bir tehdit veya baskı olmaksızın güvenli geçişini sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.