Dolar
43.28
Euro
50.20
Altın
4,590.08
ETH/USDT
3,266.40
BTC/USDT
94,923.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Valencia Basket Başantrenörü Pedro Martinez, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile oynanan karşılaşmanın ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın da arasında bulduğu 13 şüpheli tutuklandı.

Zeynep Yeşildal  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İstanbul Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz, Melis Sabah ve Nazlıcan Taşkın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Burak Doğan, Mert Ayaydın, Merve Duran, Bade Nogay ve Çağla Boz ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Ümit Karan'ın da arasında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Şüpheli Ümit Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Bu arada, tutuklanması istenen şüpheli Nazlıcan Taşkın ise adliyedeki işlemleri sırasında hastaneye kaldırıldığı için hakimlik sorgusu yapılamadı. Şüphelinin, sorgusu hastanedeki işlemlerinin ardından yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 şüpheli tutuklandı
Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atandı
İstanbul Valiliğinden hafta sonu için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı
Bolu Dağı ve Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 şüpheli tutuklandı

"Filistinli Selim" Gazze'nin sesini tiyatro sahnesine taşıyor

Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da 2025'te uyuşturucu soruşturmalarında gözaltına alınan 1997 şüpheli tutuklandı

Ankara'da 2025'te uyuşturucu soruşturmalarında gözaltına alınan 1997 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet