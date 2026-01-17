Dolar
Suriye’deki son duruma ilişkin Deyr Hafir’den yayındayız
logo
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Gökbulut  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi gereğince görevden alındı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy görevden alınırken yerine Barış Salcan'ın ataması yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alınırken yerine Fatih Güvendi getirildi.

Ayrıca, Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı, yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı.

Kararla, Sağlık Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe ise Ahmet Hikmet Algan'ın ataması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına dair atama ve görevden alma kararları

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alınırken yerine Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir getirildi.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Metin Güçlü, Bilgi İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Esra Özmen'in ataması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına ise Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş atandı.

Bakanlıkta açık bulunan Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Necmeddin Dinç, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Önder Arpacı, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Altınöz, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İbrahim Açıkgöz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gülşen Özer'in atamaları yapıldı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 şüpheli tutuklandı
Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atandı
İstanbul Valiliğinden hafta sonu için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı
