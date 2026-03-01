Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,996.80
BTC/USDT
66,893.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Konya ve Karaman sınırları içinde bulunan bölgeyi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Firdevs Yüksel  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi

İstanbul

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Konya'nın Bozkır, Hadim ve Taşkent ilçeleri ile Karaman'ın Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçeleri sınırlarında kalan 565 kilometrekarelik alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İlgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Köln'deki Türk derneklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı

Benzer haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi

SPK, uzaktan kimlik tespiti ve elektronik sözleşmelere ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişiklik yapıldı

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi için genel ihale ilanına çıkıldı

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi için genel ihale ilanına çıkıldı
Türkiye ile Vatikan, kara para ve terörizmin finansmanına karşı işbirliği yapacak

Türkiye ile Vatikan, kara para ve terörizmin finansmanına karşı işbirliği yapacak
MEB'den anaokullarında müdür görevlendirilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

MEB'den anaokullarında müdür görevlendirilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet