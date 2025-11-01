AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Sudan'da sivillerin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye olarak Sudan halkının yanında olduğumuzu ve Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Türkiye, Sudan'da yaşananlar karşısında derin bir endişe duymakta ve saldırıların sona ermesi için acilen harekete geçilmesinin altını çizmektedir. El Feşir'de sivillere yönelik sistematik şiddet ve insan hakları ihlalleri en güçlü şekilde lanetlenmeli, bölgede sivil katliamları derhal durdurulmalıdır. Çatışmalar nedeniyle sivillerin korunmasız kalması ve ölüme terk edilmesi kabul edilemez. Krizin çözümü; kapsayıcı ve barışçıl diyalog ile mümkündür. Bu süreçte Türkiye olarak Sudan halkının yanında olduğumuzu ve Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ediyoruz."
