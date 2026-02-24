Dolar
43.86
Euro
51.71
Altın
5,173.81
ETH/USDT
1,820.10
BTC/USDT
63,307.00
BIST 100
14,075.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya, Sudan

Sudanlı insan hakları örgütü, HDK'nin Kuzey Darfur'da "ölümcül" saldırı düzenlediğini bildirdi

Sudanlı bir insan hakları örgütü, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletine bağlı Mastariha köyünde "ölümcül" bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

Gülsüm İncekaya  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Sudanlı insan hakları örgütü, HDK'nin Kuzey Darfur'da "ölümcül" saldırı düzenlediğini bildirdi

İstanbul

Sivil toplum kuruluşu Acil Durum Avukatları Grubundan yapılan yazılı açıklamada, HDK güçlerinin Mastariha köyüne baskın düzenlediği ve çok sayıda evi ateşe verdiği belirtildi.

Açıklamada, baskın öncesinde sağlık merkezi, pazar yeri, misafirhaneler ve sivillere ait evlerin de bulunduğu çeşitli noktalara insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği, saldırılarda can kayıpları yaşandığı ve onlarca kişinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırının uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının "açık bir ihlali" ve Darfur'da sivillere yönelik sistematik saldırıların bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı, Darfur’da devam eden ihlaller zincirine bir yenisini eklemektedir. Bu eylemler soykırım ve insanlığa karşı suç teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Darfur'da işlenen suçların soruşturulması ve doğrudan sorumluların yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrıda bulunuldu.

HDK, suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bununla birlikte bazı HDK mensuplarının sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde Mastariha’nın kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ettikleri görüldü.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Dagalu'nun lideri olduğu HDK, Ekim 2025'te Darfur Bölgesi'nin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmişti.

Faşir'de HDK'nin ciddi katliamlar yaptığı iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
Yalova'da baba ve kızının komşusu tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor
Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sudanlı insan hakları örgütü, HDK'nin Kuzey Darfur'da "ölümcül" saldırı düzenlediğini bildirdi

Sudanlı insan hakları örgütü, HDK'nin Kuzey Darfur'da "ölümcül" saldırı düzenlediğini bildirdi

CBS News: Trump, İran'a yönelik askeri seçeneklerin sınırlı olmasından rahatsız

NYT: Trump, İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha kapsamlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor

Sudan, Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin HDK lideri Dagalu'yu kabul etmesini kınadı

Sudan, Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin HDK lideri Dagalu'yu kabul etmesini kınadı
Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı

Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı
İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet