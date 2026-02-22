Dolar
Dünya, Sudan

Sudan, Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin HDK lideri Dagalu'yu kabul etmesini kınadı

Sudan hükümeti, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından kabul edilmesini "en güçlü ifadelerle" kınadı.

Ahmed Satti  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Sudan, Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin HDK lideri Dagalu'yu kabul etmesini kınadı

Port Sudan

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan hükümeti, isyancı ve terörist milislerin (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu’nun Uganda hükümeti tarafından kabul edilmesini en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Dagalu ile Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni arasında gerçekleşen görüşmenin de esefle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, Sudan halkına yönelik saygısızlık olmanın ötesinde, tüm insanlığa yönelik bir hakarettir. Söz konusu kabul, (Sudan'daki) savaşın başlangıcından bu yana isyancı Dagalu ve terörist milisinin eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden masum vatandaşların anısını da hiçe saymaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Uganda’nın attığı bu adımın, insanlık vicdanını dikkate almadığı, Sudan vatandaşlarının maruz kaldığı derin psikolojik travmayı göz ardı ettiği vurgulandı.

Sudan'ın, Uganda hükümetinin kendi topraklarında dilediği kişileri kabul etme ve ikili ilişkilerini çıkarları doğrultusunda belirleme konusundaki egemenlik hakkının bilincinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümet, söz konusu adımın, Sudan’a yönelik yeni politika değişikliğini yansıtması halinde duyduğu derin endişeyi ifade etmektedir. Zira bu durum, Sudan halkının kanını dökmüş, soykırım ve etnik temelli cinayetler başta olmak üzere insanlık vicdanını yaralayan her türlü suçu işlemiş bir isyancının himaye edilmesi anlamına gelecektir."

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 20 Şubat'ta, Entebbe’deki Devlet Başkanlığı Konutu’nda, HDK lideri Dagalu’yu kabul ettiğini açıklamıştı.

