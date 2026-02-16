Sudan Doktorlar Ağı: Sinnar eyaletinde HDK'nin hastaneye düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
Sudan Doktorlar Ağı, ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinde bulunan Mezmum Hastanesine Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ait bir insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Sudan
Ağ tarafından yapılan açıklamada, "HDK, pazar akşamı Sinnar eyaletindeki Mezmum Hastanesine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir sağlık çalışanının da bulunduğu 7 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, sağlık kuruluşlarının hedef alınmasının, tıbbi tesislere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunun altı çizildi.
Bu tür saldırıların sivillerin yaşadığı insani krizi daha da derinleştirerek sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bıraktığı vurgulanan açıklamada, Mezmum Hastanesinin hedef alınmasından HDK liderliğinin "tam sorumlu" olduğu kaydedildi.