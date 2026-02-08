Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,127.00
BTC/USDT
70,971.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı bir binanın istinat duvarı çökmesi sonucu çevredeki 4 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Sudan'da Kuzey Kurdufan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca yönelik sivil can kayıplarına yol açan saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Can Efesoy  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca Hızlı Destek Güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırının, çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş olanağının garanti altına alınması ile insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı
Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı
Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 5 bin 926 çiftin, 5 bin 992 çocuğu dünyaya geldi
Yaz aylarında kuruyan Avlan Gölü, yağışların ardından yeniden su tuttu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan, Sudan'da HDK'nin insani konvoyu ve hastaneyi hedef alan saldırılarını kınadı

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı

Sudan'da Osmanlı bakiyesi Sufiler, Türkiye ile olan manevi bağlarından onur duyuyor

Sudan'da Osmanlı bakiyesi Sufiler, Türkiye ile olan manevi bağlarından onur duyuyor
Sudan'da Hartum Havalimanı 1023 gün sonra ilk kez yolcu uçağı ağırladı

Sudan'da Hartum Havalimanı 1023 gün sonra ilk kez yolcu uçağı ağırladı
Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden kazasına ilişkin başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden kazasına ilişkin başsağlığı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet