Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,339.00
BTC/USDT
77,571.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'da Hartum Havalimanı 1023 gün sonra ilk kez yolcu uçağı ağırladı

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Hartum Uluslararası Havalimanı'na, 1023 gün sonra yolcu taşıyan ilk uçak indi.

Ahmed Satti  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Sudan'da Hartum Havalimanı 1023 gün sonra ilk kez yolcu uçağı ağırladı Fotoğraf: Mohammed Nzar Awad/AA

Sudan

Sudan resmi ajansının (SUNA) haberine göre, Hartum Uluslararası Havalimanı, ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinden gelen Sudan Havayolları'na (Sudanair) ait yolcu uçağını ağırladı.

Böylece, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023'ten bu yana ilk kez başkent Hartum'a yolcu taşıyan bir uçuş gerçekleştirilmiş oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu uçuş, Sudanair'in hava ulaşımını destekleme, ülkenin şehirleri arasındaki bağlantıyı güçlendirme ve vatandaşları birbirine bağlama yönündeki ulusal sorumluluğu kapsamında yapıldı.

Bu adım, Hartum Havalimanı'na uçuşların yeniden başlatılması sürecinde "önemli bir dönüm noktası" olurken başkentte toparlanma, istikrar ve hayatın kademeli olarak yeniden normale dönmeye başlamasının bir göstergesi oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolcuların Hartum Havalimanı'na indikten sonra secde ederek mutluluklarını ifade ettiği görüldü.

Ayrıca, Sudan Başbakanı Kamil İdris ve bazı bakanlar aynı uçakla Hartum'dan Port Sudan'a gitti.

Ekim 2025'te Sivil Havacılık Otoritesi, havalimanının yeniden faaliyete geçirilmesi niyetini açıklamıştı. Ancak bunun ardından Hartum Havalimanı'na, insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlenmişti.

Sudan ordusu, HDK tarafından düzenlendiğini belirttiği İHA saldırılarına karşı koyduğunu ve bu araçları düşürdüğünü duyurmuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Ordu güçleri, başlattıkları operasyonlar sonucunda Cezira, Sinnar, Beyaz Nil ile Mayıs 2025'te başkentin tamamında kontrol sağlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi programı düzenlenecek
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sudan'da Hartum Havalimanı 1023 gün sonra ilk kez yolcu uçağı ağırladı

Sudan'da Hartum Havalimanı 1023 gün sonra ilk kez yolcu uçağı ağırladı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü
Mısır ile AB'den Gazze ve Sudan İçin "kritik eşgüdüm" vurgusu

Mısır ile AB'den Gazze ve Sudan İçin "kritik eşgüdüm" vurgusu
BM, Sudan'da 3 milyondan fazla kişinin evlerine dönmesiyle artan ihtiyaçlarla ilgili uyardı

BM, Sudan'da 3 milyondan fazla kişinin evlerine dönmesiyle artan ihtiyaçlarla ilgili uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet